В Улан-Удэ полиция ищет душевнобольного мужчину

Еще семь месяцев назад горожанин ушел гулять с собакой и пропал





В Улан-Удэ полицейские разыскивают Кытманова Николая Викторовича, 1976 года рождения. Вечером 25 августа 2019 года мужчина вышел из дома по ул. Короленко вместе с собакой и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мужчина страдает психическим заболеванием, в период обострения может терять способность ориентироваться в пространстве и сообщать данные о личности.Приметы разыскиваемого: европейской внешности, рост около 180-185 см, на вид 45-50 лет, лицо овальное, худощавого телосложения, волосы темно-русые прямые, глаза карие.Особые приметы: частично отсутствуют передние верхние и нижние зубы, при ходьбе хромает.На момент исчезновения был одет в кепку-бейсболку светлого цвета с надписью «PUMA», джинсовый костюм серого цвета, футболку темно-синего цвета без рисунков и темно-синие кроссовки.Полиция просит всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении Николая Кытманова или обстоятельствах его исчезновения, позвонить по телефонам 8-964-413-51-02, 8 (3012) 44-02-02, 102, 112 или в следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Бурятии по телефону: 8 (3012) 44-72-18.