Жителя Бурятии зарезали за мечту

Утром 24 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одной из оград села Усть-Кяхта найден мертвым местный житель. На груди 32-летнего сельчанина эксперт зафиксировал два колото-резаных ранения, одно из которых повредило сердце.
Тело потерпевшего направили на экспертизу. 52-летний хозяин участка находился дома, на его верхней одежде сыщики обнаружили следы крови. Во время осмотра жилища силовики также обнаружили предполагаемое орудие преступления - нож, спрятанный между стеной и верхней частью дверной колоды дома.
Подозреваемый запираться не стал и признал свою вину в убийстве односельчанина. Обвиняемый рассказал, что потерпевший был его соседом, в тот день они вместе выпивали спиртное. Во время застолья к обвиняемому пришла молодая соседка, чтобы набрать из его колодца воды. Мужчины пригласили девушку за стол, та согласилась, а потом попросила собутыльников помочь ей донести воду до дома.
Дома у женщины троица продолжила выпивать. Когда хозяйка вышла из-за стола, потерпевший поделился с товарищем мечтами о том, что хотел бы пообщаться с женщиной поближе, наладить с ней романтические связи. Взрослый приятель осек парня, дескать, так нельзя, она же замужем. На этой почве между собутыльниками произошла ссора, но тогда до рукоприкладства не дошло.
Через некоторое время собутыльники вернулись в дом к обвиняемому и снова сели за выпивку. За разговором вспомнилась прежняя ссора. Далее, по словам обвиняемого, гость пустил в дело кулаки, в ответ он схватил со стола нож и дважды ударил его в грудь.
Оба мужчины были на тот момент пьяны, раненый вышел из дома, а хозяин завалился спать, ведь было уже давно за полночь. Лишь на утро выяснилось, что потерпевший, пройдя после ранения несколько метров, упал лицом вниз и скончался.
На следующий день брат обвиняемого пришел к нему в гости и, увидев лежащего в ограде соседа, решил, что тот просто пьяный спит. Дома он спросил у брата, что произошло, но тот лишь отмахнулся. Когда брат выходил со двора и подошел к мужчине поближе, то увидел рядом с ним на земле кровь. Потрогал - тот был уже мертв. После этого позвонил в полицию.
Позже выяснилось, сосед скончался от ранения в сердце. Возможно, после удара, пока нарастала кровопотеря, он смог пройти несколько метров.
- Обвиняемый характеризуется отрицательно, нигде официально не работает. У него погашена судимость за кражу. На сегодня он арестован. Оба мужчины злоупотребляли спиртным. Потерпевший был холост, проживал с матерью, - сообщил руководитель Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев.
Фото: russianstock.ru
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