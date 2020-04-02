Жителя Бурятии зарезали за мечту

Мужчина мечтал поближе познакомиться с замужней женщиной





Утром 24 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одной из оград села Усть-Кяхта найден мертвым местный житель. На груди 32-летнего сельчанина эксперт зафиксировал два колото-резаных ранения, одно из которых повредило сердце.

Тело потерпевшего направили на экспертизу. 52-летний хозяин участка находился дома, на его верхней одежде сыщики обнаружили следы крови. Во время осмотра жилища силовики также обнаружили предполагаемое орудие преступления - нож, спрятанный между стеной и верхней частью дверной колоды дома.Подозреваемый запираться не стал и признал свою вину в убийстве односельчанина. Обвиняемый рассказал, что потерпевший был его соседом, в тот день они вместе выпивали спиртное. Во время застолья к обвиняемому пришла молодая соседка, чтобы набрать из его колодца воды. Мужчины пригласили девушку за стол, та согласилась, а потом попросила собутыльников помочь ей донести воду до дома.Дома у женщины троица продолжила выпивать. Когда хозяйка вышла из-за стола, потерпевший поделился с товарищем мечтами о том, что хотел бы пообщаться с женщиной поближе, наладить с ней романтические связи. Взрослый приятель осек парня, дескать, так нельзя, она же замужем. На этой почве между собутыльниками произошла ссора, но тогда до рукоприкладства не дошло.Через некоторое время собутыльники вернулись в дом к обвиняемому и снова сели за выпивку. За разговором вспомнилась прежняя ссора. Далее, по словам обвиняемого, гость пустил в дело кулаки, в ответ он схватил со стола нож и дважды ударил его в грудь.Оба мужчины были на тот момент пьяны, раненый вышел из дома, а хозяин завалился спать, ведь было уже давно за полночь. Лишь на утро выяснилось, что потерпевший, пройдя после ранения несколько метров, упал лицом вниз и скончался.На следующий день брат обвиняемого пришел к нему в гости и, увидев лежащего в ограде соседа, решил, что тот просто пьяный спит. Дома он спросил у брата, что произошло, но тот лишь отмахнулся. Когда брат выходил со двора и подошел к мужчине поближе, то увидел рядом с ним на земле кровь. Потрогал - тот был уже мертв. После этого позвонил в полицию.Позже выяснилось, сосед скончался от ранения в сердце. Возможно, после удара, пока нарастала кровопотеря, он смог пройти несколько метров.- Обвиняемый характеризуется отрицательно, нигде официально не работает. У него погашена судимость за кражу. На сегодня он арестован. Оба мужчины злоупотребляли спиртным. Потерпевший был холост, проживал с матерью, - сообщил руководитель Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев.Фото: russianstock.ru