В Бурятии несознательного грабителя отправили в тюрьму

Прокуратуре Бурятии пришлось немало потрудиться, чтобы отправить грабителя в тюрьму.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2018 года мужчину осудили за грабеж и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.
При этом суд трижды продлевал осужденному испытательный срок за нарушение порядка отбывания наказания и возложил на него обязанность трудоустроиться. Но вместо исправления мужчина пошел на новое преступление, совершив кражу.
Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в Тарбагатайский суд с представлением о замене мужчине условного осуждения реальным лишением свободы. Однако райсуд инспекции отказал.
Прокурору пришлось обращаться в Верховный суд Бурятии. Там постановление райсуда отменили, удовлетворив требование инспекции. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Фото: «Номер один»
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