В Бурятии несознательного грабителя отправили в тюрьму

Имея условный срок, мужчина вновь совершил преступление







Прокуратуре Бурятии пришлось немало потрудиться, чтобы отправить грабителя в тюрьму.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ноябре 2018 года мужчину осудили за грабеж и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.При этом суд трижды продлевал осужденному испытательный срок за нарушение порядка отбывания наказания и возложил на него обязанность трудоустроиться. Но вместо исправления мужчина пошел на новое преступление, совершив кражу.Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в Тарбагатайский суд с представлением о замене мужчине условного осуждения реальным лишением свободы. Однако райсуд инспекции отказал.Прокурору пришлось обращаться в Верховный суд Бурятии. Там постановление райсуда отменили, удовлетворив требование инспекции. Мужчину взяли под стражу в зале суда.Фото: «Номер один»