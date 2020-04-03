Жительница Бурятии обвинила брата в изнасиловании

Женщина решила, что родственник украл ее телефон, и захотела отомстить





Жительница Закаменского района решила наказать двоюродного брата и заявила в полицию о том, что он якобы ее изнасиловал. В результате женщина теперь под следствием за заведомо ложный донос, а брат сильно обижен на сестру.

По данным следствия, 36-летняя женщина несколько дней выпивала вместе со своими родителями и двоюродным братом. В тот день она потеряла свой сотовый телефон и подумала, что его украл двоюродный брат. Чтобы наказать его, женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что он ее изнасиловал.Когда следственно-оперативная группа была уже в пути к заявительнице, она позвонила и сообщила, что нашла телефон и теперь ей ничего не нужно. Когда сыщики прибыли в село, женщина встретила их в сильнейшем алкогольном опьянении. Поначалу она не понимала, что от нее хотят, а потом снова сказала, что брат ее изнасиловал.Пьяная женщина то ухмылялась, то плакала. Опросить ее на месте не удалось, поэтому заявительницу и предполагаемого насильника повезли в Закаменск, чтобы они отрезвели и смогли давать показания. Утром женщина отошла от хмеля и сообщила, что никакого изнасилования не было и никаких претензий к брату не имеет. Медицинское освидетельствование показало, что у женщины нет никаких телесных повреждений.- В отношении заявительницы возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Свою вину женщина признала, - сообщил следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Даба Алексеев.Известно, что женщина лишена родительских прав в отношении троих детей. Не работает, злоупотребляет спиртным. Двоюродный брат, узнав о заявлении, обиделся на нее.Фото: pixabay.com