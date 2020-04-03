В Бурятии руководство «управляшки» подозревают в крупном мошенничестве

Компания самовольно собирала с жильцов плату за коммунальные услуги







С 3 апреля в Северобайкальске работает следственно-оперативная группа МВД Бурятии для расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ООО УК «Коммунальный сервис-М». О незаконных действиях руководства управляющей компании в правоохранительные органы сообщила депутат горсовета Северобайкальска Туяна Любимцева.

С августа 2017 года по июнь 2018 года УК «Коммунальный сервис-М» собирало плату за оказание коммунальных услуг с жителей 18 домов Северобайкальска. При этом распоряжением администрации Северобайкальска в это же время ответственным за оказание коммунальных услуг жителям этих домов было назначено муниципальное предприятие Управляющая компания «ТЭС».По данным фактам в апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство). 24 марта этого года производство по нему поручено следственной части СУ МВД Бурятии в связи с тем, что в действиях руководства УК «Коммунальный сервис М» усматриваются признаки более тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).Пострадавшим от действий управляющей компании северобайкальцам разъяснен порядок защиты своих прав путем обращения в суд или к прокурору при повторном взыскании денежных средств управляющей компанией, если ранее платежи за оказанные коммунальные услуги добросовестно ими оплачены в соответствии с выставленными счетами, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: «Номер один»