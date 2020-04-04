Полицейские ловят на улицах Улан-Удэ не самоизолировавшихся граждан

Стражи порядка патрулируют улицы и дежурят у торговых центров



Представители общественного совета при МВД по Республики Бурятия принимают участие в профилактических рейдах, проводимых сотрудниками полиции по соблюдению гражданами режима полной самоизоляции.



Один из рейдов прошел у торгового центра на ул. Жердева. Сотрудники Управления МВД России по г. Улан-Удэ вместе с членом общественного совета при МВД Бурятии Яной Комбаровой и сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия призвали граждан к соблюдению ограничительных мер.



В ходе рейдового мероприятия полицейские выясняли у граждан причину нахождения на улице. Зафиксированы факты нахождения граждан на улице без уважительных причин. Так, двое молодых людей сообщили общественнику и полицейским, что возвращались из гостей.



Отметим, что исключительными причинами выхода на улицу в настоящее время являются: обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, услуг (реализация которых не ограничена), выгул домашних животных, вынос бытовых отходов вблизи места жительства.



Члены общественного совета при МВД республики призывают жителей Бурятии оставаться дома и тем самым оказать содействие всем, кто сейчас обеспечивает функционирование объектов жизнеобеспечения.



Фото: 03.мвд.рф

