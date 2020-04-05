Житель Бурятии пойдет под суд за спиленные сосны

Мужчина нанес ущерб государству на сумму более 70 тысяч рублей



Днем 3 апреля в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий, который сообщил, что на территории Заудинского участкового лесничества рубят лес. Полицейские на месте обнаружили 23-летнего неработающего местного жителя, который срубил около семи кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



"Отметим, мужчина ранее судим за аналогичное преступление. С места происшествия изъяты заготовленный лес и бензопила. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.



В МВД добавили, что в отношении парня также составили протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ – за нарушение ограничительных мероприятий.



Фото: "Номер один"

