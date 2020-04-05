Жительница Бурятии украла у родственника телефон, а затем деньги с карты
16-летняя подозреваемая потратила чужие деньги на продукты и одежду (видео)
Утром 2 апреля в дежурную часть городской полиции поступило сообщение от 62-летнего мужчины о краже. Он рассказал полицейским, что 24 марта к нему в гости приходила дальняя родственница. После её ухода он обнаружил пропажу сотового телефона, а на следующий день – пропажу денежных средств со счёта. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
"В тот же день сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска 16-летняя подозреваемую задержали. Девушка пояснила полицейским: что похитив гаджет, она перевела деньги своим знакомым, после чего потратила их на покупку вещей и продуктов питания", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Похищенный телефон возвратили владельцу. В отношении девушки возбудили уголовные дела.
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