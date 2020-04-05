05.04.2020
Жительница Бурятии украла у родственника телефон, а затем деньги с карты

Жительница Бурятии украла у родственника телефон, а затем деньги с карты

16-летняя подозреваемая потратила чужие деньги на продукты и одежду (видео)

Утром 2 апреля в дежурную часть городской полиции поступило сообщение от 62-летнего мужчины о краже. Он рассказал полицейским, что 24 марта к нему в гости приходила дальняя родственница. После её ухода он обнаружил пропажу сотового телефона, а на следующий день – пропажу денежных средств со счёта. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

"В тот же день сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска 16-летняя подозреваемую задержали. Девушка пояснила полицейским: что похитив гаджет, она перевела деньги своим знакомым, после чего потратила их на покупку вещей и продуктов питания", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Похищенный телефон возвратили владельцу. В отношении девушки возбудили уголовные дела.





Фото: "Номер один"
Видео: пресс-служба МВД по РБ
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