В Бурятии сельчанин разобрал трансформаторы на железной дороге

Запчасти он сдал на металлолом, ущерб составил более 110 тысяч рублей



В Бурятии транспортные полицейские раскрыли кражу металлических деталей железнодорожного назначения на сумму более 110 тысяч рублей. Установлено, что житель Заиграивского района разоборудовал установки трансформаторов, расположенных на железнодорожном перегоне станции Илька-Новоильинск, откуда снял медные детали, которые затем сдал в пункт приема металлолома.



"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Общий ущерб составил более 110 000 рублей. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье "Кража", - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



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