В Бурятии пьяный водитель предъявил полицейским поддельные права

Теперь мужчине придется отработать 280 часов на благо общества





Прибайкальский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Эрхирик. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2019 года мужчина, будучи лишенным прав за вождение в нетрезвом виде, вновь пьяным сел за руль. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, он предъявил поддельное водительское удостоверение на имя знакомого.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 280 часам обязательных работ с ограничением свободы на 3 месяца и с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.Фото: «Номер один»