В Улан-Удэ автовор сбежал от росгвардейцев через дыру в заборе

Позже злоумышленника нашли и задержали





Накануне ночью во Вневедомственную охрану Росгвардии Бурятии поступил вызов с автостоянки в Октябрьском районе Улан-Удэ. Прибывшей группе задержания сторож пояснил, что увидел по видеокамерам, как неизвестный пытается вскрыть автомобили на стоянке.

После приезда патруля злоумышленник убежал со стоянки через лаз в заборе. Со слов сторожа, он был в темной одежде. Получив приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке прилегающего частного сектора.Спустя полчаса со двора одного из частных домов выехал автомобиль. Заблокировав машину, росгвардейцы приступили к досмотру. В салоне автомобиля лежали черная куртка и перчатки. Водителя - ранее судимого 20-летнего улан-удэнца – задержали и доставили в полицию.Юноша сознался, что это он обворовал автомобили, а похищенные вещи – три аккумулятора и сабвуфер – выбросил, когда убегал со стоянки. Парень указал место, где были найдены похищенные вещи.Сейчас молодого человека проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии