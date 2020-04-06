В Бурятии 70-летний мужчина пострадал на пожаре

Пенсионера отвезли в больницу





5 апреля в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел цокольный этаж, веранда и кровля дома. Двое жильцов эвакуировались самостоятельно, однако 70-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь. Пенсионера госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Огонь уничтожил кровлю дома и веранду, а также повредил котельную на цокольном этаже. Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печей: скорее всего, произошел перекал трубы дымохода самодельного котельного оборудования. Быстрому распространению огня способствовала ветреная погода, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»