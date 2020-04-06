В Улан-Удэ сельчанин обворовал строителей, автомобилиста и пенсионера

Вдобавок к этому мужчина избил и ограбил знакомого





25 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 32-летнего жителя. Мужчина рассказал, что неизвестный проник на территорию строящегося объекта по ул. Революции 1905 года и из вагончика похитил строительные инструменты. Ущерб составил около 160 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался не работающий 28-летний житель Кижингинского района.Как выяснилось, мужчина был причастен еще к серии преступлений.Так, 26 марта злоумышленник, взломав багажник припаркованного автомобиля, похитил набор инструментов, зарядное устройство и запасное колесо. Ущерб составил более четырех тысяч рублей.28 марта в ходе распития спиртного мужчина нанес побои 36-летнему знакомому и похитил у него два сотовых телефона. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.3 апреля злоумышленник проник в жилье 67-летнего пенсионера и похитил инструменты, кабель и другое имущество. Ущерб составил четыре тысячи рублей.Основную часть похищенного подозреваемый успел сбыть, а деньги потратил. Сейчас в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Мужчина проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, сообщили в МВД Бурятии.