В Улан-Удэ пьяный продавец торговой сети забросал камнями магазин конкурентов

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело





На днях в Железнодорожном районе Улан-Удэ ночью сработала охранная сигнализация в торговом центре. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии. В ходе осмотра объекта стражи порядка обнаружили разбитые витринные на первом этаже магазина.





При отработке близлежащей территории правоохранители заметили и задержали подозреваемого, который пытался скрыться. Злоумышленником оказался 19-летний уроженец Бичурского района, находившийся в состоянии опьянения. Парня привезли в полицию.







В ходе допроса молодой человек рассказал, что работает продавцом–кассиром в другой торговой сети. Камни в витрины магазина-конкурента он бросал «из чувства личной неприязни».В отношении продавца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ущерб от его действий составил более 40 тысяч рублей, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии