В Бурятии юный сельчанин слил у дальнобойщиков 200 литров дизтоплива

Похищенное парень пытался увезти на конной повозке





В Бурятии ночью 4 апреля на стоянке возле одного из кафе в селе Никольск 17-летний местный житель слил более 200 литров дизельного топлива с автомашин дальнобойщиков, остановившихся на ночлег. Злоумышленник спрятал канистры с похищенным топливом в кустах неподалеку, планируя затем забрать их для дальнейшего сбыта.





Утром парень приехал на место преступления на конной повозке и принялся грузить в нее канистры. В этот момент его задержали полицейские. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии