В Улан-Удэ пал травы едва не уничтожил жилые дома

Огонь распространился на площади 10 гектар





Сегодня днем в Улан-Удэ произошел крупный пожар. В поселке Матросова загорелась сухая трава, огонь охватил площадь около 10 гектар и вплотную приблизился к жилым домам.





- В результате пожара на трех участках сгорели надворные настройки, два жилых дома удалось отстоять. В настоящее время угрозы перехода огня на жилые дома нет, проводится проливка, - сообщили в МЧС Бурятии.





Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.Фото: соцсети, МЧС Бурятии