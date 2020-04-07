В Улан-Удэ пал травы едва не уничтожил жилые дома

Сегодня днем в Улан-Удэ произошел крупный пожар. В поселке Матросова загорелась сухая трава, огонь охватил площадь около 10 гектар и вплотную приблизился к жилым домам.
- В результате пожара на трех участках сгорели надворные настройки, два жилых дома удалось отстоять. В настоящее время угрозы перехода огня на жилые дома нет, проводится проливка, - сообщили в МЧС Бурятии.
Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
Фото: соцсети, МЧС Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?