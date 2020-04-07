В Бурятии сельчане жестоко убили приехавшего в деревню улан-удэнца

Молодого человека избили, а затем добили ножом





Ночью 5 апреля на стадионе на окраине села Ульдурга было обнаружено тело 27-летнего молодого человека с колото-резанным ранением шеи, а также многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. По подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали 34-летнего местного жителя. В ходе допроса мужчина сознался и рассказал об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 4 апреля в селе Ульдурга компания местных жителей распивала спиртное. Во время застолья один из собутыльников рассказал, что накануне у него произошел конфликт с молодым человеком, который недавно приехал в деревню к родственникам из Улан-Удэ. Сельчане решили разобраться с приезжим, вызвали его на улицу, отвезли на машине на окраину села на стадион, где двое мужчин стали избивать потерпевшего, нанося ему удары руками и ногами по различным частям тела.Молодой человек от ударов упал на землю, после чего потерял сознание и перестал двигаться. В этот момент один из нападавших нанес ему удар в шею ножом. От полученных повреждений парень скончался.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.Второму мужчине, принимавшему участие в расправе над улан-удэнцем, удалось скрыться от правоохранителей. Он объявлен в розыск.Фото: pixabay.com