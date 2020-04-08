В Улан-Удэ огнеборцы потушили сложный пожар

Горел двухэтажный частный дом





Сегодня ночью в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме по улице Буранная в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого пожарного расчета горел дом и кровля, существовала угроза перехода огня на соседний дом и постройки.

- Условием развития пожара послужило позднее сообщение, также то, что здание обшито металлосайдингом. В данном районе в радиусе досягаемости отсутствует противопожарное водоснабжение, что осложняло работы по тушению. Пожарным удалось ликвидировать загорание и не допустить распространения огня, - сообщили в МЧС Бурятии.Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Пострадавших и погибших нет. Всего в тушении было задействовано 27 человек личного состава и 9 единиц техники.Предварительно, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования.Фото: МЧС Бурятии