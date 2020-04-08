В Бурятии на пустыре нашли снаряд и запалы к гранатам

Боеприпасы обследовали саперы





Вчера в Гусиноозерске на пустыре на окраине города был обнаружен снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.

Саперы установили, что снаряд является учебным и не содержит взрывчатых веществ. В ходе осмотра прилегающей территории были обнаружены два запала к гранате.







«Находки со следами коррозии не представляли опасности для жизни и здоровья граждан. Обследованные предметы переданы военным саперам для дальнейшей утилизации», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии