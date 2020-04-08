08.04.2020
В Улан-Удэ задержали молодого автоугонщика

В Улан-Удэ задержали молодого автоугонщика

Парень уже попадал в поле зрения правоохранителей

Сегодня утром в ГИБДД Бурятии поступило сообщение о том, что ночью со двора дома на ул. Павлова в Улан-Удэ был угнан автомобиль «Тойота Королла». В ходе отработки ориентировки инспекторы заметили угнанный автомобиль на ул. Кирпичная. Машину заблокировали, а ее водителя задержали.

Злоумышленником оказался молодой человек 2002 года рождения. Как выяснилось, он не имеет водительского удостоверения и ранее уже привлекался к административной  ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования молодой человек отказался.

Угонщик доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Бурятии
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