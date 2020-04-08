В Бурятии на пожаре погибли две женщины с нелегкой судьбой

31 марта в селе Клюевка Кабанского района Бурятии огнем практически полностью был уничтожен трехквартирный дом, погибли 69-летняя пенсионерка и женщина 26 лет. Их не связывали родственные узы, но у обеих была непростая судьба.
Огонь занялся ночью, когда все жители дома спали. Около часа женщина из второй квартиры поднялась к плачущему ребенку, чтобы дать лекарство, и почувствовала запах дыма. Она разбудила мужа, тот вышел на крыльцо и увидел, что соседняя веранда полностью охвачена огнем, занялись уже входная дверь и крыша. Оказалось, что автомобиль, который накануне вечером мужчина припарковал у первой квартиры, тоже объят огнем.
Мужчина вывел на улицу своих детей, позвонил в пожарную часть. Вместе с женой попытался спасти двух соседок, что жили за стенкой, разбили окна в их квартире, но внутри уже все заполнилось черным дымом, женщин не было видно, на зов они не откликались.
Лишь утром, после того как огонь был полностью локализован, пожарные обнаружили внутри квартиры обгоревшие останки бабушки. В момент возгорания она, видимо, спала на кровати, поэтому ее лицо полностью обгорело. Соседи опознали погибшую по телосложению и пряди волос, сохранившейся на затылке. Судьба второй жительницы квартиры оставалась под вопросом.
Сообщение о погибшей пенсионерке сразу же поступило в следственный комитет, на место происшествия прибыл следователь.
- Со слов соседей, накануне около 23.30 они слышали, как соседки выпивали на кухне спиртное, стены тонкие - все слышно. Говорят, они часто выпивали. По заключению пожарных дознавателей очаг возгорания находился на веранде, где стоял диван, на котором девушка обычно курила. Оттуда огонь пошел в квартиру. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщил следователь СО по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии Цыренжап Доржиев.
Тело девушки обнаружили лишь после обеда при разборе пожарного мусора. Она лежала под завалами обгоревших кровли и печи возле кровати, на которой нашли труп бабушки. Предположительно, ночью девушка почувствовала запах дыма, встала, подошла к пенсионерке и начала ее будить. Но то ли от дыма, то ли от упавшей на нее балки девушка потеряла сознание. Из-за того, что она упала лицом вниз, ее сразу смогли опознать мама, тетя и соседи. Смерть обеих женщин наступила от ожогов.
Погибших бабушку и девушку не связывали родственные узы. Пенсионерка родом из западных частей России. Некоторое время она жила в Иркутске, потом перебралась в Слюдянку. Женщине негде было жить, поэтому примерно год обитала в церкви в Бабушкине, варила при храме еду, убиралась. Со слов местных жителей, батюшка помог бездомной бабушке найти жилье в Клюевке, куда она переселилась в 2010 году.
Погибшая 26-летняя женщина лишь два года назад переехала сюда. Дело в том, что у нее здесь в реабилитационном центре содержится ребенок. По данным следствия, женщина - инвалид третьей группы, в школе не училась, грамоте не была обучена, читать и писать почти не умела. В связи с тем, что не могла обеспечить ребенку достойное обучение, она отдала его через органы опеки и попечительства в этот центр.
Когда девушка оказалась в Клюевке, жить ей было негде, добрые люди подсказали обратиться к одинокой пенсионерке, которая взяла приезжую к себе на постой. С тех пор женщины жили вместе, помогали друг другу, но и частенько выпивали.
- По факту гибели женщин начата проверка, данных о том, что погибшие стали жертвами преступления, нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас мы устанавливаем родственников погибшей бабушки, чтобы провести генетическую экспертизу и достоверно установить, что это именно она, а не кто-то другой, - сообщил следователь.
Фото: МЧС Бурятии
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