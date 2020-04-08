В Бурятии на пожаре погибли две женщины с нелегкой судьбой

Одну из них опознали лишь по пряди волос





31 марта в селе Клюевка Кабанского района Бурятии огнем практически полностью был уничтожен трехквартирный дом, погибли 69-летняя пенсионерка и женщина 26 лет. Их не связывали родственные узы, но у обеих была непростая судьба.

Огонь занялся ночью, когда все жители дома спали. Около часа женщина из второй квартиры поднялась к плачущему ребенку, чтобы дать лекарство, и почувствовала запах дыма. Она разбудила мужа, тот вышел на крыльцо и увидел, что соседняя веранда полностью охвачена огнем, занялись уже входная дверь и крыша. Оказалось, что автомобиль, который накануне вечером мужчина припарковал у первой квартиры, тоже объят огнем.Мужчина вывел на улицу своих детей, позвонил в пожарную часть. Вместе с женой попытался спасти двух соседок, что жили за стенкой, разбили окна в их квартире, но внутри уже все заполнилось черным дымом, женщин не было видно, на зов они не откликались.Лишь утром, после того как огонь был полностью локализован, пожарные обнаружили внутри квартиры обгоревшие останки бабушки. В момент возгорания она, видимо, спала на кровати, поэтому ее лицо полностью обгорело. Соседи опознали погибшую по телосложению и пряди волос, сохранившейся на затылке. Судьба второй жительницы квартиры оставалась под вопросом.Сообщение о погибшей пенсионерке сразу же поступило в следственный комитет, на место происшествия прибыл следователь.- Со слов соседей, накануне около 23.30 они слышали, как соседки выпивали на кухне спиртное, стены тонкие - все слышно. Говорят, они часто выпивали. По заключению пожарных дознавателей очаг возгорания находился на веранде, где стоял диван, на котором девушка обычно курила. Оттуда огонь пошел в квартиру. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщил следователь СО по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии Цыренжап Доржиев.Тело девушки обнаружили лишь после обеда при разборе пожарного мусора. Она лежала под завалами обгоревших кровли и печи возле кровати, на которой нашли труп бабушки. Предположительно, ночью девушка почувствовала запах дыма, встала, подошла к пенсионерке и начала ее будить. Но то ли от дыма, то ли от упавшей на нее балки девушка потеряла сознание. Из-за того, что она упала лицом вниз, ее сразу смогли опознать мама, тетя и соседи. Смерть обеих женщин наступила от ожогов.Погибших бабушку и девушку не связывали родственные узы. Пенсионерка родом из западных частей России. Некоторое время она жила в Иркутске, потом перебралась в Слюдянку. Женщине негде было жить, поэтому примерно год обитала в церкви в Бабушкине, варила при храме еду, убиралась. Со слов местных жителей, батюшка помог бездомной бабушке найти жилье в Клюевке, куда она переселилась в 2010 году.Погибшая 26-летняя женщина лишь два года назад переехала сюда. Дело в том, что у нее здесь в реабилитационном центре содержится ребенок. По данным следствия, женщина - инвалид третьей группы, в школе не училась, грамоте не была обучена, читать и писать почти не умела. В связи с тем, что не могла обеспечить ребенку достойное обучение, она отдала его через органы опеки и попечительства в этот центр.Когда девушка оказалась в Клюевке, жить ей было негде, добрые люди подсказали обратиться к одинокой пенсионерке, которая взяла приезжую к себе на постой. С тех пор женщины жили вместе, помогали друг другу, но и частенько выпивали.- По факту гибели женщин начата проверка, данных о том, что погибшие стали жертвами преступления, нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас мы устанавливаем родственников погибшей бабушки, чтобы провести генетическую экспертизу и достоверно установить, что это именно она, а не кто-то другой, - сообщил следователь.Фото: МЧС Бурятии