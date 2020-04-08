В Бурятии вспыхнул пожар в здании сельской администрации

Огнем уничтожены помещения клуба и библиотеки





Сегодня в полдень на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в улусе Загустай Кижингинского района. Огонь вспыхнул в здании площадью 560 кв.м., где размещались администрация сельского поселения «Чесанский Сомон», сельский клуб и библиотека.

На момент прибытия пожарных здание было полностью объято огнем. К тушению пожара привлекались силы двух пожарных частей, а также добровольные пожарные улусов Загустай и Могсохон. Всего с огнем боролись 15 человек и 9 единиц техники.





Спустя три часа огонь удалось локализовать, работы по тушению пожара еще ведутся.





По оперативной информации, распространение огня на помещение администрации и пристроенную к ней котельную удалось предотвратить, но уничтожены помещения сельского клуба и библиотеки. Тушение пожара осложняла отделка здания металлопрофилем. Причина пожара устанавливается, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.











Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС