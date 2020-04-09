Жителей Бурятии просят опознать сбитого пешехода

Мужчина попал в ДТП две недели назад





Госавтоинспекция Бурятии просит граждан помочь установить личность сбитого пешехода.

ДТП произошло 25 марта около 9 часов утра на ул. Столичная в Улан-Удэ. Водитель автомашины УАЗ вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.





До настоящего момента личность пешехода не установлена. Всех, кто узнал мужчину, полиция просит позвонить по телефону дежурной части ГИБДД: 29-29-02 или 29-29-99.Фото: «Номер один»