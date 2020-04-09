09.04.2020
В Бурятии выяснили личность попавшего под машину пешехода

В Бурятии выяснили личность попавшего под машину пешехода

Им оказался житель Заиграевского района

Полиция Бурятии установила личность мужчины, попавшего в больницу после того, как 25 марта его сбила машина. Им оказался 52-летний житель Заиграевского района.

После публикации его фото в полицию позвонила женщина и сообщила, что знает данного гражданина. Она предоставила полицейским контактные номера телефонов его родственников.

Напомним, мужчину сбили 25 марта около 9 часов утра на ул. Столичная в Улан-Удэ. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Фото: «Номер один»
ДТП
^