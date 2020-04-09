В Бурятии детский пикник закончился лесным пожаром
Подростки не потушили костер и ушли домой
Днем 8 апреля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение от лесничего о лесном пожаре в трёх километрах от села Турка. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили костровище, около которого находились топор, сковорода, котелок и пакет с картофелем.
Как выяснилось, костер развели брат с сестрой 13 и 14 лет, проживающие в Турке. Подростки устроили пикник, а затем, не убедившись, что костер потушен, ушли домой. Несовершеннолетних увидели местные жители, когда те выходили из леса за несколько минут до возгорания.
На родителей подростков полицейские составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дети будут поставлены на профилактический учёт, с ними проведена профилактическая беседа, сообщили в МВД Бурятии.
На данный момент возгорание локализовано на площади 0,7 гектара. Работы по тушению продолжаются.
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