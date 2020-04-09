В Бурятии детский пикник закончился лесным пожаром

Подростки не потушили костер и ушли домой





Днем 8 апреля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение от лесничего о лесном пожаре в трёх километрах от села Турка. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили костровище, около которого находились топор, сковорода, котелок и пакет с картофелем.

На данный момент возгорание локализовано на площади 0,7 гектара. Работы по тушению продолжаются.









Как выяснилось, костер развели брат с сестрой 13 и 14 лет, проживающие в Турке. Подростки устроили пикник, а затем, не убедившись, что костер потушен, ушли домой. Несовершеннолетних увидели местные жители, когда те выходили из леса за несколько минут до возгорания.На родителей подростков полицейские составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дети будут поставлены на профилактический учёт, с ними проведена профилактическая беседа, сообщили в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии