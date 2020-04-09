В пригороде Улан-Удэ орудовали «черные лесорубы»

Черных лесорубов обнаружили 8 апреля в лесном массиве вблизи 120 квартала в Улан-Удэ. Во время патрулирования леса по соблюдению особого противопожарного режима маневренная группа Управления по ЧС администрации города задержала двух человек, занимавшихся незаконной рубкой сосен, сообщили в пресс-службе мэрии.
При задержании автомобиль нарушителей был заблокирован, вызваны сотрудники полиции и городского лесничества для установления причиненного ущерба. Выяснилось, что он составил 95 тысяч рублей. Теперь лесорубам грозит штраф и уголовная ответственность.
Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел особый противопожарный режим в городских лесах. На период его действия запрещено разведение открытого огня за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, а также выжигание сухой травы и мусора. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.
За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до 5000 рублей. На территории городского округа будут действовать патрульные группы из числа сотрудников полиции и структурных подразделений администрации города.
Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности распоряжением мэрии Улан-Удэ до 27 апреля ограничено пребывание граждан в городских лесах.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?