В пригороде Улан-Удэ орудовали «черные лесорубы»

Злоумышленники нарубили сосен почти на 100 тысяч рублей

При задержании автомобиль нарушителей был заблокирован, вызваны сотрудники полиции и городского лесничества для установления причиненного ущерба. Выяснилось, что он составил 95 тысяч рублей. Теперь лесорубам грозит штраф и уголовная ответственность.





Черных лесорубов обнаружили 8 апреля в лесном массиве вблизи 120 квартала в Улан-Удэ. Во время патрулирования леса по соблюдению особого противопожарного режима маневренная группа Управления по ЧС администрации города задержала двух человек, занимавшихся незаконной рубкой сосен, сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ввел особый противопожарный режим в городских лесах. На период его действия запрещено разведение открытого огня за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, а также выжигание сухой травы и мусора. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до 5000 рублей. На территории городского округа будут действовать патрульные группы из числа сотрудников полиции и структурных подразделений администрации города.Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности распоряжением мэрии Улан-Удэ до 27 апреля ограничено пребывание граждан в городских лесах.Фото: мэрия Улан-Удэ