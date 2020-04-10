В Бурятии вор залез в подстанцию и обесточил 16 домов

Мужчина пытался украсть оборудование





В Муйском районе Бурятии будут судить местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года в поселке Северомуйск произошла авария на трансформаторной подстанции. Электричества на 10 часов лишились 16 многоквартирных домов, котельная и образовательное учреждение.Как выяснилось, ЧП произошло по вине мужчины, который проник в помещение подстанции. Пытаясь украсть оборудование, он повредил резервный автомат защиты и трансформатор.Фото: «Номер один»