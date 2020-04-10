У жителя Бурятии отобрали килограмм золота

Стоимость драгметалла превышала три миллиона рублей





Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Маловский. Мужчина обвинялся по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2019 года мужчина с помощью промывочного прибора незаконно добыл шлиховое золото общей массой 1,1 килограмма. Стоимость драгоценного металла составила 3,2 млн рублей.Впоследствии мужчина пытался вывезти золото за пределы района для дальнейшей продажи. Однако его автомобиль остановили правоохранители, которые при досмотре обнаружили и изъяли драгметалл.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Драгоценный металл по решению суда обращен в доход государства.Фото: pixabay.com