В Улан-Удэ неизвестный водитель оставил без света несколько ДНТ

Около 23 часов вечера 9 апреля в районе остановки «Селенгинский мост» неустановленный автомобиль повредил линию связи оптико-волоконного кабеля, в результате чего произошел схлест проводов на ВЛ-10 кВ и аварийно отключился фидер подстанции «БВС».
В результате без электроэнергии остались потребители сада «Весна», ДНТ «Весна», ДНТ «Коммунальник», ДНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы», ул. Степная протока, ул. Окинская, ул. Оронгойская, ул. Селенгинская, ул. Черемушки, ул. Джидинская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Судоремонтная, ул. Иркутская, ул. Привольная, пер. Пилорамный и ул. Житкевич.
На устранение аварии потребовался час с небольшим, после чего электроснабжение было восстановлено, сообщается в оперативной сводке города.
Напомним, схожее происшествие случилось вечером 8 апреля в поселке Аэропорт в Улан-Удэ. Там грузовик «Исудзу» врезался в электроопору
. Для ее ремонта энергетикам пришлось отключить электричество в семи многоквартирных домах поселка и одном частном доме.
Фото: «Номер один»
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