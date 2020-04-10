В Улан-Удэ неизвестный водитель оставил без света несколько ДНТ

Автомобиль повредил кабель





Около 23 часов вечера 9 апреля в районе остановки «Селенгинский мост» неустановленный автомобиль повредил линию связи оптико-волоконного кабеля, в результате чего произошел схлест проводов на ВЛ-10 кВ и аварийно отключился фидер подстанции «БВС».