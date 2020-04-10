В Бурятии наркоманы выдали себя нервным поведением

При виде росгвардейцев мужчины разбежались





На днях в селе Тарбагатай сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили подозрительных граждан, который при виде автопатруля занервничали. Когда правоохранители подъехали к ним для проверки документов, мужчины разбежались в разные стороны.

В ходе непродолжительной погони беглецов задержали. При досмотре у одного из них в рюкзаке было найдено вещество с характерным запахом дикорастущей конопли.Задержанными оказались 26 и 20-летние жители Хоринского района, ранее судимые. Мужчины находились в состоянии наркотического опьянения и сознались, что коноплю собрали на окраине райцентра для личного употребления.Экспертиза установила, что изъятое у них вещество является марихуаной. Ее масса составляла более 1,3 килограмм.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии