В Бурятии грузовик провалился под лед

Выезжать на водоемы сейчас стало крайне опасно





Вчера в Селенгинском районе на озере Гусиное провалился под лед грузовой автомобиль. Как сообщили в МЧС Бурятии, происшествие обошлось без пострадавших.

- Стало крайне опасно выходить и тем более выезжать на лед. Например, на Селенге в Улан-Удэ ледовой покров уже практически разрушен. Даже толстый на вид весенний лед скрывает опасность, так как может обрушиться без предупреждающего потрескивания, - говорят спасатели.Фото: МЧС Бурятии