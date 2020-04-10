10.04.2020
В Бурятии грузовик провалился под лед

В Бурятии грузовик провалился под лед

Выезжать на водоемы сейчас стало крайне опасно

Вчера в Селенгинском районе на озере Гусиное провалился под лед грузовой автомобиль. Как сообщили в МЧС Бурятии, происшествие обошлось без пострадавших.

- Стало крайне опасно выходить и тем более выезжать на лед. Например, на Селенге в Улан-Удэ ледовой покров уже практически разрушен. Даже толстый на вид весенний лед скрывает опасность, так как может обрушиться без предупреждающего потрескивания, - говорят спасатели.

Фото: МЧС Бурятии
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