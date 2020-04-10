В Бурятии фермеры полтора года грабили пожилого пастуха

В общей сложности у пенсионера похитили 180 тысяч рублей





В Джидидинском районе Бурятии расследуется уголовное дело по факту кражи денег у 63-летнего работника животноводческой стоянки.

Как сообщили в МВД Бурятии, летом 2017 года мужчина устроился работать скотником на одну из животноводческих стоянок недалеко от села Гэгэтуй. Хозяева предоставляли ему жилье и питание. В июле 2018 года супруга хозяина стоянки забрала у работника банковскую карту, на которую начисляется пенсия. Так как потребности в денежных средствах у мужчины не было, он не вспоминал про платежное средство, полагая, что начисления копятся на счёте. Однако 38-летний хозяин фермы на протяжении полутора лет перечислял на свой счёт накопления работника.В конце январе текущего года скотник обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. Ущерб составил около 180 тысяч рублей.В отношении фермера возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый уже пообещал вернуть мужчине похищенное.Фото: «Номер один»