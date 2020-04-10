В Улан-Удэ в деле о крупном мошенничестве загадочно исчез миллион

Эти деньги изъяли у обвиняемой в ходе обыска





Недавно «Номер один» сообщал о нашумевшем деле мошенницы, обманным путем выманивавшей у горожан десятки миллионов рублей . Суд приговорил улан-удэнку к пяти годам колонии общего режима. Но, похоже, эта история далеко еще не закрыта.

Анна Курдюмова (фамилия изменена) была взята под стражу прямо в здании суда и уже начала отбывать свой срок за решеткой. Однако это дело продолжает поражать новыми слухами и подробностями.Так, пострадавшие «первой волны», выслушав приговор суда, хоть и были удовлетворены довольно строгим наказанием мошенницы, но, тем не менее, не могли не удивиться некоторым цитатам. По словам одного из пострадавших, в приговоре зачитаны «искаженные цифры». Якобы спустя два года после обыска, проведенного в доме Курдюмовой, часть вещественных доказательств (а это не что иное, как миллион рублей) таинственно пропали. Об этом пострадавшие даже написали в своей жалобе на имя прокурора республики Бурятии Галины Ковалевой.- 23 марта 2020 года при вынесении обвинительного приговора по уголовному делу мне стало известно, что 1 млн рублей, изъятый при обыске 7 июня 2018 года в жилище обвиняемой, не числится в списке вещественных доказательств. Кинолог подтверждает, что при обыске в шкафу был найден 1 млн рублей, что подтверждает понятая, лично пересчитавшая эти денежные средства. На основании вышеизложенного прошу провести служебное разбирательство и привлечь к ответственности лиц, виновных в исчезновении вещественных доказательств, - пишут в обращении к прокурору пострадавшие.По версии пострадавшего Евгения, обстоятельства разворачивались так. В момент обыска в доме у Курдюмовой присутствовали следователь МВД по РБ и двое оперуполномоченных. Также, как положено, были и свидетели: кинолог с собакой и понятая. При обыске найдены два тайника. В одном из них лежал 1 млн рублей. В другом - 116 тыс. рублей. Однако сегодня в деле фигурирует только одна сумма – 116 тысяч. При этом Евгений уверяет, и кинолог, и понятая подтвердили этот факт в телефонном разговоре и переписках с ним. Однако позднее почему-то пошли на попятную. Обе женщины сегодня, по словам Евгения, поменяли свою позицию, потому что не хотят, «чтобы их дергали», допрашивали. Как доказать теперь, что немалая часть вещдоков пропала, пострадавший не знает.В пресс-службе прокуратуры РБ нам подтвердили, что такое заявление действительно есть.- Жалоба рассмотрена в прокуратуре Железнодорожного района, которая, в свою очередь, направила ее в следственный орган для проведения проверки и принятия правового решения, - сообщили нам в республиканской прокуратуре.Таким образом, пока о существовании исчезнувшего миллиона говорить рано.Тем временем в ближайшие месяцы в суд уйдет еще одно уголовное дело. Речь идет о новой волне пострадавших от рук мошенницы. К слову, часть из этих преступлений злоумышленница совершала, уже находясь под следствием.К примеру, в числе пострадавших - житель Улан-Удэ Василий Осадчий, отдавший аферистке крупную сумму денег.- Сначала она мне меняла рубли на доллары по выгодному курсу. Потом предложила купить арестованные приставами автомобили и квартиры за полцены. Сказала, что у нее есть знакомые приставы. В первое время действительно сделки все прошли успешно, я привлек знакомых, друзей, чтобы и они могли подзаработать. Потом Курдюмова уже перестала писать расписки, объясняя тем, что пора начать доверять, ведь давно сотрудничаем. В общей сложности я отдал ей 20 млн рублей, - говорит Василий.Сама аферистка, видимо, решила, что лучшая защита - нападение. На одного из пострадавших она заявила о похищении, бывшую подругу обвиняет в подделке документов. С себя все списала и объявила банкротом. Более того, мошенница умудрилась подать в суд на самого Василия, обвиняя его в оскорблениях и клевете в свой адрес, и даже выиграла этот суд.- У нас был конфликт, она меня оскорбляла. Я в ответ тоже назвал ее мошенницей и другими грубыми словами. Она предоставила суду в том числе нашу смс-переписку. Выиграла дело. Просила 60 тысяч за моральный ущерб, суд решил, что я должен заплатить 5 тысяч. Вот так получилось, что не только остался без денег, но еще и должен заплатить ей, - поведал нам улан-удэнец.Более того, в одном из таких словесных споров женщина заявила Василию о том, что ее дети будут гордиться такой мамой.Пострадавшие «второй волны» знают, что мошенницу уже посадили за решетку. Но их больше волнует другой вопрос.- Конечно, хорошо, что ее посадили. Теперь она хотя бы не сможет больше никого обмануть и кинуть снова. Но нам все равно, сколько лет ей дополнительно дадут после рассмотрения нашего дела. Главное – чтобы вернула деньги. Ведь многие взяли кредиты и еще много лет будут оплачивать долги по ее вине, - говорит Василий.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Номер один»