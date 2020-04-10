В Бурятии осудили армейского вора

Командиром взвода обеспечения присвоил себе «лишние» пайки





В Кяхте в одной из армейских частей выявлен и осужден вор, проходивший службу по контракту. Будучи командиром взвода обеспечения, он присвоил себе 12 индивидуальных рационов питания и 12 полуторалитровых бутылок воды. Имущество было вверено ему для выдачи военнослужащим, выехавшим на полигон Бурдуны для стрельб.

Пайки и вода выдавались на то количество военнослужащих, которое убывало на полигон. По первому мотострелковому батальону, по которому и развернулись криминальные события, приказ говорил о 154 военнослужащих.Подъехав на продсклад на «Урале», по указанию комбата снабженец получил 770 суточных пайков и аналогичное количество бутылок воды. Все дни полевого выхода на Бурдунах он хранил и выдавал еду. Однако так вышло, что один рядовой, ефрейтор, а также старший лейтенант, числившиеся в приказе, в силу разных причин не смогли прибыть. На продукты, полагавшиеся этим троим, и «положил глаз» воришка.Подчеркнем, солдаты, участвовавшие в стрельбах, получали продукты в положенном объеме. Не меньше, но и не больше. «Излишки» не делили среди присутствовавших на Бурдунах, так как это против правил. Неизрасходованное полагалось сдать обратно в продовольственную службу войсковой части.Созерцая еду, военный снабженец решил, что не станет возвращать ее полностью. Основную часть оставит себе.Вернувшись с полигона, армейский вор составил новые раздаточные ведомости. По его словам, те, что были заполнены в дни стрельб, пребывали в «ненадлежащем состоянии». В документ он внес и трех военных, которые не ездили. Подчиненный по его указанию вновь обошел сослуживцев и собрал их подписи. За троих отсутствовавших снабженец сказал расписаться самому подчиненному, что тот и сделал.Военный служил с 2016 года по пятилетнему контракту, имел на иждивении детей. Комбат охарактеризовал его как дисциплинированного и исполнительного военнослужащего. В материалах дела есть его явка с повинной. Нанесенный армии ущерб он добровольно возместил деньгами и раскаялся в содеянном. Изъять сами пайки и воду властям не удалось, так как, по признанию подсудимого, он употребил их в пищу.Кяхтинский гарнизонный военный суд вынес подсудимому обвинительный приговор - оштрафовал на 40 тыс. рублей. Это штраф ниже низшего предела по статье УК «Присвоение и растрата», по которой проходил защитник Родины. Стоимость похищенного составила 8063 рубля 64 копейки.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»