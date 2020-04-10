В Бурятии ищут Рината Ковбасюка, распространившего фейк о коронавирусе

Украинец пугал жителей республики тремя сотнями заболевших только в одном районе





Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Бурятии возбудил уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как сообщили в пресс-службе следствия, 8 апреля в социальной сети «Facebook» неустановленное лицо с сетевым псевдонимом «RinatKovbasyuk» публично распространило заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. А именно - о недостоверном преувеличенном количестве людей, заболевших на территории Бурятии коронавирусной инфекцией (Covid-19).«В Бичурском районе около 300 заразившихся коронавирусом», - фейк с таким содержанием распространил Ринат Ковбасюк.«В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий получены предварительные сведения, что пользователь «Rinat Kovbasyuk», являющийся автором публикации, осуществил регистрацию своего аккаунта в социальной сети «Facebook» с территории иностранного приграничного государства. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение подозреваемого человека», сообщили в Следственном комитете Бурятии.Следователи также напомнили, что с 1 апреля 2020 года в УК РФ внесены изменения. Глава 24 (преступления против общественной безопасности) дополнена статьями 207.1 и 207.2, предусматривающими уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия.«Просим всех пользователей Интернета быть предельно внимательными при распространении сведений, связанных с заболеваниями короновирусной инфекцией, а также другой информации, которая может представлять угрозу жизни и безопасности граждан, сверять публикуемые сведения с данными из официальных источников», предупреждают следователи.Фото: «Номер один»