Житель Бурятии пытался спалить имущество обидчика

Мужчина сначала поджег его забор, а потом пытался сжечь баню





Ночью 9 апреля в полицию Селенгинского района позвонила 61-летняя женщина из поселка Темник и сообщила о возгорании палисадника. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили и задержали поджигателя. 26-летний мужчина в этот момент как раз пытался поджечь баню. У него изъяли бутылку с горючей жидкостью.





Как выяснилось, несколько дней назад у злоумышленника произошел конфликт на бытовой почве с хозяином дома. Мужчина затаил обиду и решил сжечь его имущество.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии