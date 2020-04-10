В Бурятии пьяница подорвал авторитет Росгвардии

Вместо того, чтобы представится, мужчина обложил правоохранителей отборным матом







Житель Бурятии получил 10 тыс. рублей штрафа по уголовной статье «Оскорбление представителя власти». Пьяный воришка, по мнению суда, «подорвал нормальную деятельность сотрудников войск национальной гвардии и их авторитет».

Преступление было совершено в магазине в отношении сразу двух представителей Росгвардии. «Оскорбительная» встреча с гражданином Мурзиным произошла, когда правоохранители вечером прибыли по сигналу «тревоги» на охраняемую торговую точку.«Тревожную кнопку» нажали работники магазина, когда увидели, что Мурзин пытается украсть продукты питания. Сигнал передали ближайшему автопатрулю.Гвардейцы попросили подозреваемого представиться. Когда тот отказался назваться, было решено доставить его в отдел полиции. Вместо того чтобы согласиться поехать, пьяный гражданин начал оскорблять росгвардейцев.На виду у находившихся вокруг нескольких свидетелей он сказал все, что думал о стоявших перед ним сотрудниках войск национальной гвардии России. Как отмечено в судебном решении, пьяный выразился «грубой нецензурной бранью, употребив при этом оскорбительные выражения, унижающие их честь и достоинство как представителей власти».Также суд сделал вывод, что Мурзин «осознавал, что его выражения и действия носят публичный и непристойный характер, адресованный представителям власти при исполнении ими своих должностных обязанностей, и желал этого». Всем этим он «подорвал нормальную деятельность сотрудников войск национальной гвардии и их авторитет».Что за действия производил пьяный, не уточняется. Наверное, это были оскорбительные жесты.На скамье подсудимых протрезвевший был не так «крут», как раньше. Говорил, что полностью раскаялся, и даже ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Гвардейцы пошли ему навстречу и не возражали против особого порядка рассмотрения. Конечно, он извинился перед потерпевшими.Фото: Росгвардия Бурятии