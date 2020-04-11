В Улан-Удэ родные погибшей в ДТП женщины ищут свидетелей наезда

62-летняя пенсионерка попала под колеса машины на пешеходном переходе

14 марта около 17.55 минут по улице Бограда в поселке «Южный» произошла трагедия. Автомобиль «Mazda Familia» под управлением 34-летней женщины сбил пенсионерку Людмилу Варфоломеевну Спиридонову, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.62-летняя женщина скончалась на месте от тяжелой черепно-мозговой травмы. Водитель «Mazda» остановилась, но почему-то не стала звонить ни в «скорую», ни в полицию. Сообщение в экстренные службы сделали очевидцы, водитель звонила кому-то другому.Сейчас по этому делу ведется следствие, однако, свою вину водитель не признает. Говорит, что потерпевшая сама выскочила на дорогу. Между тем, тормозной путь от «Mazda» составил около 25-30 метров.- В этом месте близ остановки «Первый Южный» сразу после спуска с горы многие водители набирают скорость и не замечают пешеходного перехода, не пропускают людей. Во время следственного эксперимента я сам долго не мог перейти дорогу по пешеходному переходу – машин восемь не пропускали меня, - делится сын погибшей Виталий.По словам родственников, скоро будет 40 дней со дня смерти их горячо любимой мамы и бабушки, но за это время подозреваемая в ее смерти женщина-водитель «Mazda» не попросила у них прощения, не приезжала к ним.Сейчас родственники погибшей женщины ищут очевидцев ДТП. Через соцсети они распространили обращение, в котором просят откликнуться неравнодушных свидетелей наезда.- Обращаемся ко всем, кто 14 марта примерно в 17.55 минут проезжал по улице Бограда напротив дома № 12. Если вы стали свидетелем происшествия или владеете записями с видеорегистраторов, просьба позвонить по телефону 8 9025 645 146. Для нас важна любая информация. Пожалуйста, не будьте равнодушны к чужой беде, - говорят родные погибшей женщины.Фото семьи Спиридоновых