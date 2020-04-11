В Улан-Удэ полиция разыскивает 70-летнюю пенсионерку

Женщина ушла из дома 9 апреля и пропала

Сотрудники полиции разыскивают 70-летнюю Людмилу Халзагарову, которая 9 апреля ушла из дома по ул. Ключевская и исчезла, до настоящего времени ее местонахождение не известно.Приметы: азиатской внешности, на вид 65 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы коричневого оттенка с проседью, глаза карие.Была одета: пальто серого цвета, платье, сапоги черного цвета.При себе имела: сумку серого цвета, размером 20х30 см, банковскую карту ПАО «Сбербанк России», деньги в сумме 700 рублей.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 964 406 96 02, 8 924 555 97 55, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-56-72, 102.Фото: пресс-служба МВД по РБ, gazeta-n1.ru/stock