В Улан-Удэ полиция разыскивает 70-летнюю пенсионерку

Сотрудники полиции разыскивают 70-летнюю Людмилу Халзагарову, которая 9 апреля ушла из дома по ул. Ключевская и исчезла, до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: азиатской внешности, на вид 65 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы коричневого оттенка с проседью, глаза карие.
Была одета: пальто серого цвета, платье, сапоги черного цвета.
При себе имела: сумку серого цвета, размером 20х30 см, банковскую карту ПАО «Сбербанк России», деньги в сумме 700 рублей.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 964 406 96 02, 8 924 555 97 55, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-56-72, 102.
Фото: пресс-служба МВД по РБ, gazeta-n1.ru/stock
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