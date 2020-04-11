Дровосек из Бурятии незаконно спилил 11 кубометров сосны

Помимо уголовного дела, сельчанин также ответит за то, что находился в лесу в пожароопасный период



Вечером 9 апреля в дежурную часть отдела полиции по Заиграевскому району поступило сообщение от инспектора Республиканского агентства лесного хозяйства о том, что в лесу Заиграевского участкового лесничества, в трех километрах от села Татарский Ключ, произведена незаконная рубка сосны объёмом 11 куб.м. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 79 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего жителя села Новоильинск. Подозреваемый не работает, ранее судим. Изъяты автомобиль марки «ЗИЛ-131», бензопила, лес.



По факту незаконной рубки леса возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье - лишение свободы до четырех лет.



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