В Бурятии пенсионерка расплатилась чужой картой за покупки

Женщина нашла забытую хозяйкой карточку в банкомате



Вечером 8 апреля в дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ поступило заявление от 55-летней жительницы Иволгинского района. Женщина сообщила, что забыла банковскую карту в банкомате, после чего ей стали приходить смс-сообщения о списании с карты денежных средств. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.



"Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых задержана подозреваемая – ранее не судимая 63-летняя жительница г. Улан-Удэ. Женщина пояснила, что нашла банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчета, оплатила покупки в различных магазинах города. В содеянном женщина раскаялась и возместила причиненный ущерб", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Однако возмещение ущерба и раскаяние женщину не спасло. В отношении нее возбуждено уголовное дело.



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