В Бурятии дровосек пойдет под суд из-за спиленных сосен

Днем 10 апреля участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в незаконной рубке в Хоринском участковом лесничестве. 30-летний житель улуса Алан, ранее судимый за кражи, спилил около трех кубометров сосен. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
"Полицейскими изъята заготовленная древесина. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до четырех лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.
Напомним
, недавно в Улан-Удэ произошел вопиющий случай, связанный с черными лесорубами. Злоумышленников обнаружили 8 апреля в лесном массиве вблизи 120 квартала в Улан-Удэ. При задержании автомобиль нарушителей был заблокирован, вызваны сотрудники полиции и городского лесничества для установления причиненного ущерба. Выяснилось, что он составил 95 тысяч рублей. Теперь лесорубам грозит штраф и уголовная ответственность.
Фото: "Номер один"
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