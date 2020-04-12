В Бурятии огонь уничтожил 158 гектаров леса

За сутки на тушении очагов работали более 500 человек



За последние сутки 574 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных тушили 13 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 158 гектаров. Лесные пожары возникли в шести районах и пригороде Улан-Удэ. 12 пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём, один лесной пожар из Забайкальского края перешёл на территорию Кяхтинского района, сообщили в пресс-службе РАЛХ.



"Задействовано 104 единицы лесопожарной техники. Восемь лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Кижингинском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ ликвидированы", - добавили в Агентстве.



На утро 12 апреля продолжается тушение 5 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском и Кяхтинском районах на площади 115 гектаров. На тушении работает 347 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 60 единиц лесопожарной техники.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



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