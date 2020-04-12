В Улан-Удэ подростки вскрыли чужой автомобиль ножницами и угнали его

Один из приятелей прихватил из машины золотое кольцо, но забыл в ней свой мобильник



Ночью 6 апреля в дежурную часть отдела полиции №2 по г. Улан-Удэ обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о том, что с 5 по 6 апреля со двора дома по ул. Трубачеева был угнан автомобиль «Тойота Виста» фиолетового цвета. 10 апреля сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, учащегося 9 класса, ранее попадавшего в поле зрения сотрудников ПДН.



Подозреваемый пояснил, что ночью 6 апреля он ножницами вскрыл и завел автомобиль, который стоял без сигнализации, чтобы покататься. По дороге он пригласил присоединиться к нему двоих друзей, которым не сообщил о том, что автомашина угнана.



Сотрудниками ДПС данный автомобиль был замечен в районе ост. Мелькомбинат. Злоумышленники попытались оторваться от преследования на автомобиле, но заехали в тупик, после чего все трое скрылись.



"В салоне машины 19-летний приятель подозреваемого заметил золотое кольцо, которое принадлежало хозяйке автомобиля, и тайно похитил его. Однако впоследствии, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, он забыл свой мобильный телефон в машине. Гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подростка, совершившего угон автомобиля, также возбуждено уголовное дело", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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