В Бурятии из-за выбоины на дороге женщине изуродовало ногу

От удара нога пассажирки мопеда попала в колесо





За выходные на дорогах Бурятии зарегистрировано три ДТП с участием мототехники. Два из них с разницей в несколько часов случились в субботу в Бичурском районе, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Днем в селе Бичура 48-летний водитель мопеда «Альфа», следуя по ул. Калинина, попал в выбоину на проезжей части. От удара левая нога 31-летней женщины–пассажирки байка попала в заднее колесо. Пострадавшая с травмами госпитализирована.Около 7 часов вечера 15-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5», не имеющий прав, в 5 км от села Окино-Ключи не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. Подросток с переломом левой голени доставлен в районную больницу.Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего водителя без прав произошло в Джидинском районе. Около 23 часов 17-летний пьяный подросток, управляя мотоциклом «Альфа» в селе Петропавловка, не справился с управлением и перевернулся. В результат ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести.Всего с начала месяца в Бурятии зарегистрировано 4 ДТП с участием водителей мототехники.Фото: ГИБДД Бурятии