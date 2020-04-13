Жители Бурятии напоили водителя «Газели» и угнали его автомобиль

Потерпевший перевозил на грузовике свое имущество





В полицию Северобайкальска обратился житель Краснодарского края, который сообщил, что ночью неизвестные угнали его грузовик «Газель». Потерпевший распивал алкоголь в гостинице со случайными знакомыми, которые напоив мужчину, забрали ключи от грузовика и угнали его.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии совместно с участковым в ходе отработки прилегающей территории обнаружили похищенную «Газель» на соседней улице. Подозреваемых задержали. Ими оказались 28 и 37-летние не работающие ранее судимые жители Нижнеангарска.В полиции выяснилось, что потерпевший переезжал на новое место жительство и перевозил на грузовике свое имущество. В пути он решил переночевать в райцентре, где и завел неудачное знакомство.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии