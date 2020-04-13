13.04.2020
ГИБДД Бурятии просит помочь установить личность насмерть сбитой женщины

ГИБДД Бурятии просит помочь установить личность насмерть сбитой женщины

ДТП произошло 18 марта на трассе «Байкал»

Госавтоинспекция Бурятии просит граждан оказать помощь в установлении личности погибшей в ДТП женщины.

Авария произошла в Иволгинском районе 18 марта около 23 часов. Женщину сбил автомобиль «Тойота Спринтер Кариб» на 440 км трассы «Байкал» в районе отеля «Колобки». От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой.

«До настоящего момента личность погибшей не установлена, родственники в органы внутренних дел не обращались», сообщили в ГИБДД Бурятии.

Женщина европейской внешности, на вид 30-40 лет, волосы короткие (русые, крашеные в рыжий цвет).

Обращаться на телефон Дежурной части 29-29-02, 29-29-99 или 102.
ДТП
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