ГИБДД Бурятии просит помочь установить личность насмерть сбитой женщины

ДТП произошло 18 марта на трассе «Байкал»





Госавтоинспекция Бурятии просит граждан оказать помощь в установлении личности погибшей в ДТП женщины.

Авария произошла в Иволгинском районе 18 марта около 23 часов. Женщину сбил автомобиль «Тойота Спринтер Кариб» на 440 км трассы «Байкал» в районе отеля «Колобки». От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой.«До настоящего момента личность погибшей не установлена, родственники в органы внутренних дел не обращались», сообщили в ГИБДД Бурятии.Женщина европейской внешности, на вид 30-40 лет, волосы короткие (русые, крашеные в рыжий цвет).Обращаться на телефон Дежурной части 29-29-02, 29-29-99 или 102.