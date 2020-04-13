Житель Улан-Удэ лишился 75 тысяч, распивая алкоголь в незнакомой компании

Возникла драка, и мужчине пришлось сбежать, бросив сумку





Поздним вечером 11 апреля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже от 42-летнего горожанина.

Потерпевший сообщил, что распивал спиртное с малознакомыми людьми – двумя девушками и их приятелем. В ходе распития между мужчинами произошла словесная перепалка, после чего парень из компании ушел, но затем вернулся, чтобы «проучить» обидчика. Завязалась драка. Поняв, что дело может кончится плохо, заявитель убежал, оставив на месте конфликта сумку с телефоном и банковской картой, к которой прилагался пин-код.Новые знакомые, осмотрев сумку, решили воспользоваться чужими деньгами. На 2,5 тысячи рублей они приобрели алкоголь. Однако, выяснив, что на счете находится около 75 тысяч рублей – сняли их и поделили между собой.Все участники инцидента задержаны. Ими оказались девушки 27 и 28 лет, одна из которых беременна, у другой – двое детей, и 35-летний улан-удэнец. Ранее он был судим за тяжкие преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в феврале этого года был условно осужден за грабеж.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить вред, причиненный здоровью потерпевшего. По ее итогам будет также принято правовое решение, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com