Глава комитета администрации Джидинского района пошла под суд

Чиновницу обвиняют в превышении полномочий





В Бурятии в суд передано уголовное дело в отношении председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района. Чиновница обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Комитетом имущественных и земельных отношений заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству полигона для твердых бытовых отходов и модернизации очистных сооружений в селе Петропавловка. Председатель комитета подписала акты приемки выполненных работ и произвела оплату подрядчикам. При этом заказчиком оплачены фактически невыполненные работы на сумму 12,9 млн рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии