В Бурятии два человека получили травмы в перевернувшемся автомобиле

Водитель не справилась с управлением





ДТП произошло около 10 часов утра 13 апреля в Кяхтинском районе на дороге «Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой Луг». В двух км от села Субуктуй 47-летний водитель автомобиля «Тойота Премо» не справилась с управлением, в результате автомобиль перевернулся.

Кроме женщины-водителя травмы различной степени тяжести получила 20-летняя пассажирка автомобиля. Обе пострадавшие доставлены в Кяхтинскую ЦРБ, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии